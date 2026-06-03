МЧС предупредило жителей Тверской области о надвигающейся грозе с ветром

Жителям советуют не приближаться к деревьям, ЛЭП и стенам домов. Фото: Павел МАКАРОВ.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение ФГБУ «Тверской ЦГМС». В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 3 июня 2026 года в отдельных районах области ожидается гроза с порывами ветра 12–14 м/с.

Из-за непогоды повышается вероятность обрывов ЛЭП и линий связи, падения ветхих конструкций, повреждения крыш и автомобилей, а также роста числа ДТП и дорожных заторов. Спасатели рекомендуют гражданам ограничить выход из дома, прятаться от ветра в подъездах или подземных переходах, избегать деревьев, остановок, рекламных щитов, недостроенных зданий и стен домов, а также держаться подальше от ЛЭП и оборванных проводов.

При нахождении на улице советуют использовать индивидуальные средства защиты (зонт, плащ, сапоги) и сразу менять намокшую одежду. Водителей просят соблюдать скорость и дистанцию. В случае ЧС необходимо звонить по номерам 01 или 101, а также на телефон доверия ведомства: (4822) 39-99-99.