Прокуратура в Ржеве проверит дом на улице Садовой после жалоб в СМИ

Проверка затронет действия управляющей компании и органов муниципального жилищного контроля. Фото: Прокуратура Тверской области.

Ржевская межрайонная прокуратура организовала проверку после публикаций в средствах массовой информации о нарушениях в содержании многоквартирного дома № 33 по улице Садовой в городе Ржеве. Поводом для прокурорского вмешательства стали сведения о том, что люди, включая граждан пожилого возраста, вынуждены проживать в ненадлежащих бытовых условиях.

Параллельно свою доследственную проверку по факту бездействия управляющей компании начал Ржевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области. По данным следователей, жильцы дома исправно и в полном объеме оплачивают содержание жилья и капитальный ремонт, однако их обращения к коммунальщикам игнорируются. В здании с момента постройки не обновлялась электропроводка, крыльцо подъезда находится в запущенном состоянии и не ремонтируется много лет, а из-за сильного ветра с крыши сорвало листы кровли, что грозит протечками и разрушением перекрытий.

Ведомства дадут правовую оценку действиям руководства управляющей компании и органов муниципального жилищного контроля, отвечающих за техническое состояние здания и безопасность жильцов. При подтверждении нарушений будут приняты исчерпывающие меры для восстановления жилищных прав граждан.