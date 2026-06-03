В результате действий нетрезвого хулигана на автодороге обошлось без пострадавших. Фото: МВД Тверской области.

Полицейские совместно с Росгвардией задержали на 215-м километре трассы М-9 «Балтия» в Зубцовском округе 44-летнего ранее судимого жителя Смоленской области. Находясь в нетрезвом состоянии за рулем кроссовера, мужчина зацепил дорожный отбойник, после чего обвинил в случившемся находившихся рядом дорожных рабочих.

Очевидцы засняли процесс метания "снаряда". Видео: МВД Тверской области.

Злоумышленник взял из их микроавтобуса лопату, разбил в нем все стекла, а затем стал бросать лопату в проезжающие мимо машины. В результате действий хулигана пострадавших нет, однако механические повреждения получили пять автомобилей.

Нарушитель доставлен в отдел полиции и помещен в изолятор временного содержания. Следственным подразделением МО МВД России «Ржевский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Полиция ходатайствует перед судом об аресте фигуранта.