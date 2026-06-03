Тверское управление МЧС объявило о старте летних рейдов инспекторов ГИМС

Летние патрулирования направлены на предотвращение несчастных случаев и контроль за соблюдением правил безопасного поведения на воде. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области информирует о начале регулярных профилактических мероприятий на водных объектах региона.

С наступлением лета и ростом числа отдыхающих на реках и озерах инспекторы ГИМС на ежедневной основе осуществляют патрулирование акваторий. В рамках рейдов специалисты проводят беседы о правилах поведения на воде с местными жителями и гостями Тверской области.

Региональное управление обращается к гражданам с призывом соблюдать правила безопасности при нахождении у водоемов, а также оказывать помощь тем, кто попал в беду.