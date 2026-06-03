Жительница Андреаполя задолжала три миллиона рублей по алиментам своей дочери

Ранее обвиняемая в нарушении статьи 157 Уголовного кодекса РФ женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности. Фото: Антон ПАЛЬЧИКОВ.

В Андреапольском округге Тверской области завершено расследование уголовного дела против 41-летней местной жительницы, бросившей своего ребенка без финансовой поддержки.

Трудоспособная обвиняемая знала о решении суда выплачивать алименты на содержание своей 16-летней дочери, однако без уважительных причин уклонялась от работы и выплат. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за аналогичное нарушение, но продолжила копить задолженность, превысившую 3 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по части 1 статьи 157 УК РФ. Дело направлено в суд, фигурантке грозит уголовное наказание.