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НовостиОбщество3 июня 2026 8:30

Жительница Андреаполя задолжала три миллиона рублей по алиментам своей дочери

Трудоспособная 41-летняя жительница Андреаполя уклонялась от работы и выплат, накопив перед 16-летним подростком долг более трех миллионов рублей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ранее обвиняемая в нарушении статьи 157 Уголовного кодекса РФ женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Ранее обвиняемая в нарушении статьи 157 Уголовного кодекса РФ женщина неоднократно привлекалась к уголовной и административной ответственности.

Фото: Антон ПАЛЬЧИКОВ.

В Андреапольском округге Тверской области завершено расследование уголовного дела против 41-летней местной жительницы, бросившей своего ребенка без финансовой поддержки.

Трудоспособная обвиняемая знала о решении суда выплачивать алименты на содержание своей 16-летней дочери, однако без уважительных причин уклонялась от работы и выплат. Ранее женщина неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности за аналогичное нарушение, но продолжила копить задолженность, превысившую 3 миллиона рублей.

Прокуратура утвердила обвинительный акт по части 1 статьи 157 УК РФ. Дело направлено в суд, фигурантке грозит уголовное наказание.