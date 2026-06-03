Тверские осужденные обсудили классическую литературу в День библиотек

Чтение книг поможет тверским осужденным адаптироваться к жизни на свободе. Фото: УФСИН Тверской области.

Духовно-нравственное развитие и социальную адаптацию тверских осужденных через просветительскую работу обсудили в нелидовской ИК-9. В библиотеке учреждения 2 июня 2026 года прошло тематическое мероприятие ко Дню библиотек, организованное воспитательной службой.

Его участниками стали осужденные, интересующиеся чтением и самообразованием. На встрече сотрудники рассказали об истории библиотечного дела и значении книг в сохранении наследия. Осужденные обсудили произведения отечественных и зарубежных авторов и поделились читательскими предпочтениями.

Как отметили в администрации колонии, просвещение помогает успешной реабилитации. Библиотеки с классической, современной литературой и периодикой работают во всех учреждениях УФСИН региона. В них регулярно организуют викторины, лекции, конкурсы и занятия кружков.