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НовостиОбщество3 июня 2026 7:14

В Торжке полицейские поймали лжесоцработницу, обокравшую 85-летнюю пенсионерку

Злоумышленница из Новгородской области забрала из-под матраса пожилой женщины 300 тысяч рублей и успела их потратить
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Подозреваемая — 37-летняя жительница Новгородской области — помещена в СИЗО. Фото: МВД Тверской области.

Подозреваемая — 37-летняя жительница Новгородской области — помещена в СИЗО. Фото: МВД Тверской области.

В Торжке 85-летняя женщина лишилась своих сбережений, доверившись пришедшей к ней под видом соцработницы злоумышленнице. Похитительница дождалась, пока хозяйка выйдет из комнаты, нашла под матрасом и забрала 300 000 рублей. Осознав обман, пострадавшая пожаловалась внуку, который заявил в полицию.

Оперативники МО МВД России «Торжокский» совместно с областным Управлением уголовного розыска задержали подозреваемую — 37-летнюю представительницу цыганской народности, приехавшую из Новгородской области. Женщина успела потратить деньги, сейчас она находится в СИЗО.

Выяснилось, что задержанная причастна к еще одной подобной краже на территории области. По факту кражи возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ, санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы, полиция устанавливает другие возможные эпизоды ее деятельности.