В Тверской области занятия для школьников начались в обращения митрополита

Лекцию прослушали тысячи тверских школьников. Фото: предоставлено библиотекой имени Горького

В Тверской областной библиотеке им. А.М. Горького запустили нравственный проект «Духовная колыбель Патриарха Тихона», поддержанный Фондом президентских грантов. Проект организован в партнерстве с Тверской и Кашинской епархией.

Цель проекта поспособствовать приобщению к православной культуре в нравственном и мировоззренческом измерениях и вызвать интерес к сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В большей степени проект рассчитан на ребят 4-10 классов Твери и Тверской области. Организаторы стремятся пробудить у них интерес к историко-культурному наследию своего края, узнать больше о Святейшем Патриархе Тихоне, чья жизнь является примером самоотверженного служения Богу и пастве, Отечеству.

При содействии Управления образования города Твери организованы лекционные занятия в формате онлайн для всех школ города. Всего посмотрели лекцию 1653 учащихся 5-7 классов. Ранее эту же лекцию прослушали более 1 тысячи учащихся из удаленных уголков Тверской области. В том числе занятия были доступны и для малокомплектных школ.

К ребятам в самом начале лекции обратился митрополит Тверской и Кашинский, владыко Амвросий со словами о любви и уважении к родителям, взаимопомощи в семье, бережного сохранения семейных традиций, о духовном подвиге патриарха Тихона.

Видеолекцию разместят на сайте «Духовная колыбель патриарха Тихона» и она будет доступна для учителей курса «Основы духовно нравственной культуры России».