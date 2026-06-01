НовостиОбщество1 июня 2026 14:53

Тверская Росгвардия более трехсот раз выезжала по сигналам тревоги за неделю

Сотрудники вневедомственной охраны подвели итоги суточного дежурства на маршрутах патрулирования за последние 168 часов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В ходе круглосуточного дежурства патрульные группы пресекли 23 административных правонарушения. Фото: Росгвардия Тверской области.

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области подвело итоги работы за прошедшую неделю. За последние 168 часов патрульные экипажи совершили более 310 оперативных выездов по сигналу «тревога».

В ходе круглосуточного дежурства группы задержания пресекли 23 административных правонарушения и 12 раз оказали содействие полиции в охране общественного порядка. Благодаря оперативной работе краж с охраняемых объектов не допущено.

В связи с расширением штата ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» приглашает жителей региона на службу на должности полицейских и полицейских-водителей (младший начальствующий состав). Узнать подробности трудоустройства можно по телефону отдела кадров: 8 (4822) 34-35-98.