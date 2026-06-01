Тверская Росгвардия более трехсот раз выезжала по сигналам тревоги за неделю

Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области подвело итоги работы за прошедшую неделю. За последние 168 часов патрульные экипажи совершили более 310 оперативных выездов по сигналу «тревога».

В ходе круглосуточного дежурства группы задержания пресекли 23 административных правонарушения и 12 раз оказали содействие полиции в охране общественного порядка. Благодаря оперативной работе краж с охраняемых объектов не допущено.

В связи с расширением штата ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» приглашает жителей региона на службу на должности полицейских и полицейских-водителей (младший начальствующий состав). Узнать подробности трудоустройства можно по телефону отдела кадров: 8 (4822) 34-35-98.