В Тверской области откроют завод по производству рельсовых плит для ВСМ

ГК «Нацпроектстрой» начала комплексные испытания запатентованного безбалластного пути, созданного для ВСМ Москва — Санкт-Петербург, маршрут которой пролегает через Тверскую область. Тестирование проходит на стенде в научно-исследовательском центре «ВНИКТИ» в Коломне.

В ходе испытаний конструкцию, состоящую из армированного фундамента, рельсовой плиты с полимерным покрытием и самоуплотняющегося бетона, проверяют на прочность и ремонтопригодность. С помощью восьми пульсаторов (четырех вертикальных и четырех горизонтальных) на стенде воспроизводят 9 миллионов циклов нагружения, что равно 50 годам эксплуатации при скоростях до 400 км/ч и температурах от -50°С до +50°С.

Тесты подтвердили возможность отделения плиты от основания без разрушения конструкции. Путь прослужит без капремонта минимум полвека. Для производства плит «Нацпроектстрой» откроет два роботизированных завода в Новгородской и Тверской областях, рассказали в пресс-службе инфраструктурного холдинга.