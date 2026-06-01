В Твери со второго июня начнут очередной этап испытаний тепловых сетей

Водителей призвали не парковать машины на тепловых люках. Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» сообщило о начале гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность со 2 июня.

Перечень адресов, где будут проводиться технологические работы, опубликован на сайте компании. Энергетики настоятельно просят водителей не оставлять автомобили на люках тепловых камер.

Граждан предупреждают: при обнаружении провалов грунта или выброса воды на поверхность нужно немедленно позвонить в диспетчерскую службу предприятия по телефону (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру (4822) 34-87-07.