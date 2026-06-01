Тверское УФАС выдало предписание Областной клинической больнице

Объектом электронного аукциона являлся комплекс оборудования для проведения эндоскопических процедур. Фото: Тверское УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 1 июня 2026 года вынесло предписание в адрес ГБУЗ «Областная клиническая больница». Медучреждение проводило электронный аукцион на поставку комплекса видеоэндоскопического оборудования.

Заявку одного из участников — петербургской компании ООО «МД» — заказчик отклонил. В ходе проверки УФАС установило, что законные основания для признания заявки от фирмы несоответствующей требованиям у больницы отсутствовали.

Антимонопольное ведомство обязало ОКБ повторно рассмотреть заявки всех участников закупки, обеспечив равные конкурентные условия.