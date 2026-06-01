Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 13:37

Тверское УФАС выдало предписание Областной клинической больнице

Тверское УФАС обязало медицинское учреждение повторно рассмотреть заявки участников электронного аукциона
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Объектом электронного аукциона являлся комплекс оборудования для проведения эндоскопических процедур. Фото: Тверское УФАС.

Объектом электронного аукциона являлся комплекс оборудования для проведения эндоскопических процедур. Фото: Тверское УФАС.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области 1 июня 2026 года вынесло предписание в адрес ГБУЗ «Областная клиническая больница». Медучреждение проводило электронный аукцион на поставку комплекса видеоэндоскопического оборудования.

Заявку одного из участников — петербургской компании ООО «МД» — заказчик отклонил. В ходе проверки УФАС установило, что законные основания для признания заявки от фирмы несоответствующей требованиям у больницы отсутствовали.

Антимонопольное ведомство обязало ОКБ повторно рассмотреть заявки всех участников закупки, обеспечив равные конкурентные условия.