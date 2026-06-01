Выпускники православного проекта в Твери получили книги от митрополита

Епархия сообщила о завершении первого потока проекта и подготовке к осеннему набору. Фото: Пресс-служба Тверской епархии.

Тверская епархия подвела итоги работы первого потока просветительского катехизаторского курса «Дверь в Церковь». Торжественная встреча митрополита Тверского и Кашинского Амвросия с выпускниками состоялась 31 мая в Спасо-Преображенском соборе Твери.

Руководитель курса иерей Вячеслав Завальный вместе с клириками собора организовали для выпускников обед, где прозвучали слова благодарности за глубокое знакомство с Евангелием и христианским учением. В завершение встречи митрополит вручил выпускникам памятные книги, после чего участники сделали общее фото.

В пресс-службе епархии рассказали, что проект ориентирован на доступное изучение основ веры любым желающим. Открытая встреча перед стартом нового потока оглашения запланирована в духовно-просветительском центре собора на воскресенье, 27 сентября 2026 года, в 19:00.