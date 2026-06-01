Два тверских гимназиста стали призерами Курчатовской конференции в Москве

Заключительный межрегиональный этап конференции школьников — участников проекта «Курчатовский класс» прошел в московском Доме ученых имени Александрова. Фото: ПТО.

Тверские школьники успешно выступили на межрегиональном этапе конференции проекта «Курчатовский класс», собравшем в Москве 70 участников из 20 регионов России. Программа реализуется в Тверской области с 2024 года в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».

Тверь представляли три старшеклассника с исследованиями по биотехнологиям и НБИКС-природоподобным технологиям, двое из них заняли призовые места. Ксения Зеленова защитила проект по оценке чистоты воздуха в парке «Тьмака» и лесу у деревни Горохово методом лихеноиндикации. Владимир Мирошниченко исследовал моделирование роста микроводорослей Chlorella vulgaris.

Гимназисты отметили, что участие в проекте и поддержка Курчатовского института открыли для них двери в мир серьезных научных исследований. Партнерами мероприятия выступили центр «Орион», технопарк «Кванториум», Курчатовский институт и ТвГУ.