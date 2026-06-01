Двоих жителей Твери будут судить за избиение мужчины в общественном транспорте

Один из нападавших. Фото: УМВД Тверской области.

В Твери перед судом предстанет двое местных жителей, обвиняемых в групповом избиении пассажира в общественном транспорте. По версии следствия, 11 августа 2025 года обвиняемые ехали в транспорте и после сделанного им замечания на глазах у многих свидетелей нанесли 27-летнему мужчине не менее двух ударов по лицу.

Пострадавший получил закрытый перелом стенки лобной пазухи и кровоподтек в лобной области. Прокуратура Заволжского района Твери утвердила обвинительное заключение по части 2 статьи 213 (хулиганство) и пункту «д» части 2 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Заволжский районный суд города Твери.