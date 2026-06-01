Тверская пенсионерка отдала 6500 долларов приехавшему к дому курьеру

В Твери 69-летняя жительница улицы Громова лишилась своих валютных сбережений после звонков телефонных мошенников. Нападавшие представлялись сотрудниками водоканала, полиции и Центробанка, убедив женщину, что от ее имени якобы финансируются ВСУ, а деньги на счетах нужно срочно «задекларировать».

Под их диктовку пенсионерка установила мобильное приложение для видеосвязи, собрала 6500 долларов США, сложила их в коробку из-под телефона, завернула в полотенце и в подарочном пакете передала курьеру («банковскому экипажу»), приехавшему к ее дому.

Спустя три дня, не получив сбережения обратно, тверичанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сотрудники полиции ведут розыск подозреваемых.