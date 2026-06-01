Правительство Забайкалья назначило главой минспорта тверского специалиста

Тверской экс-руководитель профильного комитета Александр Дёмин официально возглавит министерство спорта в Сибири с 1 июня. Фото: tverisport.ru

Экс-руководитель тверского областного спорткомитета Александр Дёмин продолжит государственную службу в шести тысячах километрах от Твери. По информации пресс-службы правительства Забайкалья, с 1 июня 45-летний тверской специалист возглавил министерство спорта этого региона, превосходящего Тверскую область по площади в пять раз.

Выпускник тверской школы № 18 и ТвГУ, где он четыре года работал старшим преподавателем, а в 2018 году прошел переподготовку в РАНХиГС, Дёмин начинал карьеру в баскетболе. Он выступал за «КАМиТ-Университет» (1999–2003), с 2005 года судил матчи РФБ, с 2013 года обслуживал топ-дивизионы, став в 2015 году единственным судьей всероссийской категории в регионе. Также он возглавлял Тверскую городскую лигу (с 2009 года) и областную федерацию баскетбола (2015–2017), вместе с Максимом Дмитриевым основал БК «Тверь» и запустил проект «КЭС-Баскет». С 2017 года Дёмин работал зампредом, в 2020–2021 годах исполнял обязанности главы, а с июля 2021 по февраль 2025 года руководил областным спорткомитетом.

За этот период в Твери сдали гребные базы на Тверце и Волге, ледовый комплекс «Коралл-Арена» в Бежецке, лыжница Наталья Непряева выиграла олимпийское золото в Пекине-2022, а гребчиха Василиса Степанова — серебро в Токио-2021. Также Дёмин ввел ежегодные конкурсы «Лучший молодой/опытный тренер года» ко Дню тренера, а после ухода из ведомства руководил СК «Юбилейный», где внедрил приложение «Спорт рядом».