Житель Тверской области стал фигурантом громкого дела в разработке ФСБ

Все нарушители проживали в разных регионах

Житель Тверской области попал в список восьми фигурантов криминальных дел, которые находились в разработке ФСБ России. Восемь выходцев из центрально-азиатского региона лишились гражданства с формулировкой «создал угрозу национальной безопасности России». Дело расследовала ФСБ совместно с МВД РФ.

Нарушителями признаны граждане из разных регионов России, которых судили по разным статьям. Это житель Тульской области, приговором суда признанный виновным по ч. 1 ст. 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, ношение оружия, боеприпасов) УК России. Он отправлен в колонию. Житель Бурятии, распространявший националистическую идеологию по отношению к коренному населению РФ, призывавший к игнорированию российских законов.

Житель Алтая, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 116.1 (нанесение побоев) УК России.

Из нашей страны выдворят трех жителей Тюменской области, пропагандировавших антироссийские настроения, идеи о создании этнических ОПГ для участия в межнациональных конфликтах и возбуждения вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Жителю Архангельской области вменяют деструктивную деятельность, способствующую конфликтам в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений, формирование негативного отношения к военной службе в Вооруженных Силах РФ.

А вот что известно о жителе Тверской области, у которого теперь аннулировано гражданство. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 322.2, 322.3 (фиктивные регистрация и постановка на учет иностранцев и граждан России) УК России. Среди незаконно прописанных граждан – подозреваемый в пособничестве исполнителям террористического акта в «Крокус сити Холл» в 2024 году.