Тверь
НовостиОбщество1 июня 2026 10:22

Тверские полицейские отвезли детей из реабилитационного центра на ипподром

Городское управление МВД Твери организовало экскурсию для детей на ипподром
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Для ребят устроили праздник с катанием на лошадях и чаепитием. Фото: МВД Тверской области.

Воспитанники Областного социально-реабилитационного центра Твери посетили городской ипподром. Праздничную экскурсию для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в преддверии Международного дня защиты детей организовали сотрудники городского УМВД и представитель Общественного совета Владимир Викулов.

Ребята пообщались с лошадьми, поучаствовали в их кормлении и покатались верхом. Главным событием экскурсии стало показательное выступление арабской лошади. Встреча завершилась дружеским чаепитием и фотографированием на память.

Полицейские отметили, что такая поддержка детей укрепляет социальные связи и традиции взаимодействия органов внутренних дел с общественностью и молодежью.