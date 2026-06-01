НовостиПроисшествия1 июня 2026 9:47

Поезд Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил лося под Тверью

Пассажирский состав Санкт-Петербург — Москва насмерть сбил дикое животное на ночном перегоне Тверь — Редкино
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Транспортная полиция проводит проверку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский поезд насмерть сбил дикое животное в Тверской области. Инцидент произошел 1 июня 2026 года около 01:10 на Октябрьской железной дороге.

На 502-м километре (пикет 1) перегона между Тверью и Редкино лось попал под пассажирский поезд, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва. От полученных травм животное погибло на месте.

Происшествие на график движения поездов не повлияло, составы следуют по расписанию. По данному факту сотрудники Тверского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку.