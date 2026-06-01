Безопасность пожилых жителей в Молоково восстановили через прокуратуру

Ведомство вынесло представление директору учреждения. Фото: Прокуратура Тверской области.

Жизнь и здоровье пожилых граждан и инвалидов оказались под угрозой из-за халатности должностных лиц в Молоковском округе Тверской области.

Прокуратура проверила местное ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и обнаружила, что в стационарном отделении для престарелых и инвалидов не был создан запас горючего топлива для бесперебойной работы резервного источника электропитания. Из-за этого при аварии персонал и постояльцы могли остаться без тепла и света.

После вмешательства надзорного ведомства и внесения представления руководителю учреждения нарушения были оперативно устранены. Виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.