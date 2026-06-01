НовостиОбщество1 июня 2026 7:02

Жителя Кесовой Горы оштрафовали за оскорбление работницы магазина

Мужчина заплатит за унижение чести и достоинства сотрудницы торговой точки в Кесовой Горе
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Виновному назначен штраф в размере трех тысяч рублей. Фото: Прокуратура Тверской области.

В Тверской области житель поселка Кесова Гора привлечен к административной ответственности за оскорбление женщины. Установлено, что 15 апреля текущего года мужчина оскорбил работника магазина, унизив ее честь и достоинство. Пострадавшая местная жительница обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Прокуратура Кесовогорского района провела проверку по ее обращению и возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По результатам рассмотрения материалов виновному назначен штраф в размере трех тысяч рублей.