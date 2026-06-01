Тверское УФСИН расширит промышленное сотрудничество с бизнесом и властью

Осужденных к принудительным работам планируют трудоустроить на тверские заводы. Фото: УФСИН Тверской области.

Руководство УФСИН России по Тверской области 28 мая 2026 года провело рабочую встречу с президентом региональной торгово-промышленной палаты Владиславом Шориковым. В совещании также участвовали представители областного Минпромторга, государственных корпораций, главы местного самоуправления и бизнесмены.

Заместитель начальника УФСИН Дмитрий Завьялов сообщил, что исправительные учреждения оснащены современным оборудованием для качественного выпуска товаров в больших объемах для нужд властей в Тверской области и других регионах. Он добавил, что заказы позволяют занять осужденных трудом, обучить их новым профессиям, подготовить к освобождению и дать им возможность гасить иски по возмещению нанесенного ущерба.

Владислав Шориков отметил успешное взаимодействие, включая проведение совместных выставок для привлечения предприятий к партнерству. В финале участники обсудили перспективы трудоустройства осужденных к принудительным работам на тверских заводах.