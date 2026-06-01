Тверские спасатели за сутки потушили четыре пожара

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало суточную сводку происшествий на 1 июня 2026 года. За минувшие сутки в регионе зафиксировали четыре техногенных пожара. Пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.

Выездов группы специальных взрывных работ для уничтожения опасных находок не потребовалось, происшествий на водных объектах Тверской области также не зарегистрировано. Органы управления, силы ведомства и пожарно-спасательные гарнизоны несут службу в режиме повышенной готовности.

Чрезвычайных ситуаций на контроле нет. Аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отключений энергии и ограничений движения на федеральных трассах за сутки не произошло.