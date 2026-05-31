НовостиОбщество31 мая 2026 15:31

Виталий Королев объявил о начале летней детской кампании в Тверской области

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в соцсетях о готовности детских лагерей и планах лично проинспектировать загородные базы отдыха
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Дополнительные места для отдыха детей ввели в лагерях Бежецкого, Кимрского и Калязинского округов за счет строительства новых корпусов. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев сообщил в своем канале в MAX, что 1 июня в регионе стартует первая смена в пришкольных, оздоровительных и спортивных лагерях. По словам губернатора, такой формат отдыха востребован у родителей, так как позволяет занять подростков спортом, творчеством и защитить от влияния дурных компаний. В этом сезоне власти усилили меры безопасности, провели ремонт в зданиях и благоустроили территории. Благодаря строительству новых корпусов дополнительные места для отдыха детей ввели в лагерях Бежецкого, Кимрского и Калязинского округов.

Глава региона анонсировал личные проверки объектов в первые дни июня, напомнив, что в прошлые годы отсутствие контроля приводило к санитарным нарушениям и появлению нелегальных лагерей.

"Завтра-послезавтра сам проинспектирую несколько объектов. По опыту прошлых лет знаю: отсутствие должного внимания и контроля становилось причиной несоблюдения санитарных требований, даже выявлялись «серые» лагеря, где никто не гарантировал ни качество отдыха, ни безопасность пребывания детей", - сказал Виталий Королев.