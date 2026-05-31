В автошколе Твери будущим водителям рассказали об опасных ошибках на дорогах

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Твери провела профилактическую встречу с будущими водителями в одной из местных автошкол. На встрече специалист разобрала основные причины ДТП, уделив особое внимание статистике аварий с участием водителей со стажем менее двух лет.

Будущим автомобилистам напомнили о рисках даже незначительных нарушений, ответственности за игнорирование ПДД и важности защиты юных участников дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции и преподаватели автошколы выразили надежду, что полученные знания помогут курсантам стать дисциплинированными водителями.