Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 12:00

Роспотребнадзор Тверской области призвал жителей бросить курить

Ежегодная инициатива ВОЗ 31 мая напоминает о вреде табака, который губит дыхательную систему тысяч людей
Антон ПАЛЬЧИКОВ
По данным ВОЗ, около 45% всех смертей прямо или косвенно связаны с курением табака, вызывающим рак легких и туберкулез.

По данным ВОЗ, около 45% всех смертей прямо или косвенно связаны с курением табака, вызывающим рак легких и туберкулез.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Тверской области призвало жителей региона поддержать Всемирный день без табака 31 мая и отказаться от пагубной привычки. По данным ВОЗ, более половины курильщиков ошибочно недооценивают вред сигарет, хотя табак провоцирует 90% смертей от рака легких, бронхита и ишемической болезни, а в 45% случаев является косвенной или прямой причиной гибели людей.

Вдыхаемый дым содержит свыше 4 тысяч опасных веществ, таких как смолы, сужающий бронхи оксид азота, мышьяк, бензол, полоний, формальдегид, а также угарный газ, аммиак и цианистый водород, блокирующие выведение токсинов. Все это приводит к раку легких, туберкулезу и респираторным заболеваниям.

Специалисты подчеркнули, что благодаря Федеральному закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ количество курильщиков начало снижаться, и призвали тверичан сделать выбор в пользу здоровья.