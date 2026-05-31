Роспотребнадзор Тверской области призвал жителей бросить курить

Управление Роспотребнадзора по Тверской области призвало жителей региона поддержать Всемирный день без табака 31 мая и отказаться от пагубной привычки. По данным ВОЗ, более половины курильщиков ошибочно недооценивают вред сигарет, хотя табак провоцирует 90% смертей от рака легких, бронхита и ишемической болезни, а в 45% случаев является косвенной или прямой причиной гибели людей.

Вдыхаемый дым содержит свыше 4 тысяч опасных веществ, таких как смолы, сужающий бронхи оксид азота, мышьяк, бензол, полоний, формальдегид, а также угарный газ, аммиак и цианистый водород, блокирующие выведение токсинов. Все это приводит к раку легких, туберкулезу и респираторным заболеваниям.

Специалисты подчеркнули, что благодаря Федеральному закону от 23.02.2013 № 15-ФЗ количество курильщиков начало снижаться, и призвали тверичан сделать выбор в пользу здоровья.