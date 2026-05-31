Четыре тверские компании представили ИТ-разработки на выставке ЦИПР

Тверской бизнес показал цифровые технологии на международном форуме. Фото: ПТО.

Четыре предприятия Тверской области приняли участие в XI международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде. Свою продукцию в рамках экспозиции направления «IT-инфраструктура» представили тверские компании «Петровайзер», «АксТим», «Объединение Агрегейт» и «ГЕРС Технолоджи».

Поддержку региональным производителям оказал Центр «Мой бизнес» Тверской области, действующий по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Крупное деловое событие в сфере цифровой экономики посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира.

Почетными гостями ИТ-конференции стали Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.