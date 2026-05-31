Мошенники обманули жительницу Конаково при покупке билетов на футбол

В Конаковский отдел полиции обратилась 55-летняя жительница поселка Новозавидовский с заявлением о мошенничестве. Женщина планировала купить билеты на футбольный матч «ЦСКА - Спартак».

Столкнувшись со сложностями на официальном сайте, она нашла предложение о продаже электронных билетов за 5500 рублей на популярной интернет-площадке объявлений. Пострадавшая заказала два билета и перевела продавцу 11 000 рублей по номеру банковской карты. Спустя две недели оплаченный товар так и не поступил, продавец перестал выходить на связь, а сайт заблокировал объявление.

По данному факту в ОМВД России «Конаковский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В полиции напомнили, что приобретать билеты следует только через официальные каналы организаторов и избегать сомнительных переводов.