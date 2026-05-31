Управление миграции Тверской области опубликовало правила для иностранцев

Семьям, студентам и трудящимся иностранцам необходимо вовремя подавать заявления в ведомство по месту пребывания.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тверской области предупредило иностранных граждан о необходимости вовремя продлевать сроки временного пребывания. Согласно закону № 115-ФЗ, по истечении разрешенного срока иностранец обязан покинуть Россию, если документы не были продлены заранее.

Наиболее частыми основаниями для продления безвизового нахождения в стране являются: трудовой договор для граждан стран ЕАЭС (Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии) — до одного года; статус участника госпрограммы переселения соотечественников — на время действия свидетельства; наличие родственника-россиянина или постоянного резидента — до одного года; а также обучение в РФ — до конца учебы.

Для оформления иностранцу, принимающей стороне или вузу нужно обратиться в территориальный отдел миграции МВД по месту пребывания. Несовершеннолетним срок продлевается на время разрешенного пребывания родителей, а в миграционной карте ставится отметка.