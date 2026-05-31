Шантажисты выманили у жителя Твери 93 тысячи рублей за подписку на порно

В Твери 38-летний местный житель обратился в Заволжский отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что мужчина решил заказать в мессенджере Телеграм подписку на приватный эротический канал, за которую перевел администратору 10 000 рублей.

После оплаты злоумышленники начали шантажировать тверичанина, угрожая отправить его переписку супруге. Под предлогом неразглашения информации мошенники несколько раз требовали деньги, и в общей сложности мужчина перевел им 93 000 рублей.

В отделе полиции пострадавший пояснил, что ущерб для него незначителен, однако он хочет привлечь виновных к ответственности. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.