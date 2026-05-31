Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 8:02

Шантажисты выманили у жителя Твери 93 тысячи рублей за подписку на порно

Мужчина оплатил доступ к приватному каналу в мессенджере, после чего злоумышленники стали вымогать у него деньги под угрозой рассказать все жене
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Потерпевший заявил, что для него важнее привлечь мошенников к ответственности, нежели вернуть деньги.

Потерпевший заявил, что для него важнее привлечь мошенников к ответственности, нежели вернуть деньги.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери 38-летний местный житель обратился в Заволжский отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что мужчина решил заказать в мессенджере Телеграм подписку на приватный эротический канал, за которую перевел администратору 10 000 рублей.

После оплаты злоумышленники начали шантажировать тверичанина, угрожая отправить его переписку супруге. Под предлогом неразглашения информации мошенники несколько раз требовали деньги, и в общей сложности мужчина перевел им 93 000 рублей.

В отделе полиции пострадавший пояснил, что ущерб для него незначителен, однако он хочет привлечь виновных к ответственности. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия.