НовостиПроисшествия31 мая 2026 7:10

Тверские спасатели за сутки ликвидировали десять техногенных пожаров

В МЧС региона представили сводку происшествий и выездов пожарно-спасательных подразделений на 31 мая
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Спасатели продолжают нести дежурство в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало суточную сводку происшествий на 31 мая 2026 года. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали десять техногенных пожаров.

Пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Выездов группы специальных взрывных работ для обезвреживания опасных находок не зафиксировано, происшествий на водных объектах Тверской области также не произошло.

Органы управления, силы ведомства и пожарно-спасательные гарнизоны несут службу в режиме повышенной готовности. Чрезвычайных ситуаций на контроле нет. Перебоев с электроснабжением, коммунальных аварий и ограничений проезда по федеральным трассам за сутки не допущено.