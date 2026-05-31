Тверские спасатели за сутки ликвидировали десять техногенных пожаров

Спасатели продолжают нести дежурство в режиме повышенной готовности. Фото: МЧС Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области опубликовало суточную сводку происшествий на 31 мая 2026 года. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировали десять техногенных пожаров.

Пожарно-спасательные подразделения один раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Выездов группы специальных взрывных работ для обезвреживания опасных находок не зафиксировано, происшествий на водных объектах Тверской области также не произошло.

Органы управления, силы ведомства и пожарно-спасательные гарнизоны несут службу в режиме повышенной готовности. Чрезвычайных ситуаций на контроле нет. Перебоев с электроснабжением, коммунальных аварий и ограничений проезда по федеральным трассам за сутки не допущено.