Через Тверскую область поедут два туристических поезда

В РЖД разработали и утвердили расписание туристических поездов на весь 2027 год и I квартал 2028 года. Оно включает как уже популярные маршруты, так и новые направления, в числе которых оказалась Тверская область.

Одним из таких поездов станет туристический поезд «Ржевский рубеж», который будет курсировать по маршруту Москва – Ржев – Торжок – Москва. Эта инициатива приурочена к майским праздникам, в настоящее время маршрут находится в стадии разработки.

Ещё один поезд, который будет проходить через Тверскую область, — это туристический поезд «В Углич». Он предложит путешественникам маршрут Москва – Калязин – Углич – Москва. Подробности о данном поезде пока не раскрыты.

Как отметили в пресс-службе компании, новые маршруты направлены на развитие событийного, культурного, познавательного и патриотического туризма. Они будут интересны как любителям городских экскурсий, истории и музеев, так и ценителям природных пейзажей.