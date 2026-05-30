Виталий Королев: в Твери появится профильный кластер «Машиностроение»

Студенты колледжа за учебным процессом. Фото: правительство Тверской области

Тверской колледж им. П.А. Кайкова одержал победу в федеральном конкурсе «Профессионалитет». С этим событием руководство, сотрудников и учащихся колледжа поздравил глава Тверской области Виталий Королев. Он обозначил, что благодаря этой победе на базе колледжа появится современный профильный образовательный кластер.

«В чём польза этой победы для всех наших жителей? Во-первых, в следующем году на базе колледжа, который, кстати, в этом году отпраздновал вековой юбилей с момента своего основания, создадим профильный кластер «Машиностроение». Грантовая поддержка, положенная победителю – 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Плюс деньги от региона и наших предприятий. Во-вторых, в кластер также войдут наши колледжи из Ржева, Нелидово, Осташкова, Кувшиново, Удомли и Твери. В-третьих, все студенты будут проходить практику на современном оборудовании и сразу готовиться к реальной работе, оттачивая навыки и умения, необходимые на современном производстве. Для ребят это прямой путь в профессию и отличные возможности устроиться на высокооплачиваемую работу здесь, дома. Для родителей – уверенность в том, что дети получат современное качественное образование. Для предприятий – приток молодых подготовленных специалистов, а для области в целом – развитие в долгосрочной перспективе одной из приоритетных наших отраслей – машиностроения. Рад, что всё так сложилось. Уверен, подобных побед в разных сферах и отраслях с каждым днём будет становиться всё больше. Потенциал нашего региона – колоссальный, и я твёрдо намерен раскрыть его в полной мере», - сообщил Виталий Королев в своём канале в MAX.

Федеральный проект «Профессионалитет» запущен Министерством просвещения РФ в 2022 году по решению президента России Владимира Путина. Проект нацелен на создание в системе среднего профессионального образования принципиально новой модели подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями региональной экономики. За время реализации проекта «Профессионалитет» его участниками стали более 1,5 миллиона студентов, сотни колледжей, техникумов и ведущих российских предприятий, которые выступают опорными работодателями.