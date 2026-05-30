НовостиПроисшествия30 мая 2026 11:47

Карантин объявлен в СНТ под Тверью

Карантин установлен на период до конца июля
Павел МАКАРОВ
Пролетая над тверскими деревнями

Фото: Павел МАКАРОВ.

Случай бешенства выявлен в Калининском округе на территории СНТ «Виктория». В связи с этим в садовом товариществе установлен карантин. Постановление об этом подписано в областном правительстве.

Согласно документу, эпизоотическим очагом по бешенству животных определена территория с координатами с.ш. 56.943579, в.д. 36.031646 - на улице Центральной указанного СНТ.

Карантин установлен на период с 29 мая по 25 июля. Неблагополучной определена территория в радиусе тысячи метров от эпизоотического очага.