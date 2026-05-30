Владимир Васильев вручил благодарности жителям Осташковского округа

На торжественной церемонии. Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Парламентарий поблагодарил жителей округа за то, что они сохраняют традиционные ценности и культуру.

«Прямо или косвенно каждый, кто работал, работает и будет работать в Осташкове, умножает это чувство природной красоты еще и душевной щедростью, заботой, открытостью к людям, способностью удивлять душевным благородством, умением встречать гостей и делать их близкими людьми», — сказал Васильев

Также в рамках визита он встретился с коллективом Совхозовской школы поселка Сиговка и ознакомился с материально-техническим оснащением Осташковского колледжа, который участвует в эксперименте по упрощенному поступлению в учреждения СПО. В прошлом году для общежития колледжа по инициативе Васильева были закуплены стиральная и сушильная машины. В этом году там планируется ремонт душевых.

Васильев принял участие в высадке саженцев дубов на территории Совхозовской школы. Акция «Мой дуб – моя история», направленная на сохранение природы и озеленение Верхневолжья, реализуется по инициативе главы фракции.

Владимир Васильев принял участие в торжественной церемонии чествования граждан Осташковского муниципального округа в районном доме культуры, посвященной 655-летию Осташкова. Участники церемонии — жители округа, которые добились выдающихся успехов в различных сферах. Глава фракции вручил благодарности директору ДК Юлии Смирновой и руководителю структурного подразделения «Тверьгорэлектро» Илье Козыреву.

На встрече с предпринимательским сообществом округа обсудили вопросы подготовки кадров и создания условий для привлечения инвестиций.

Владимир Васильев принял участие в торжественной церемонии чествования граждан Осташковского муниципального округа в районном доме культуры, посвященной 655-летию Осташкова. Участники церемонии — жители округа, которые добились выдающихся успехов в различных сферах. Глава фракции вручил благодарности директору ДК Юлии Смирновой и руководителю структурного подразделения «Тверьгорэлектро» Илье Козыреву.