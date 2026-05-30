В Тверской области стартовал патриотический проект «Путь Героя»

Первая встреча героев с молодёжью в рамках проекта. Фото: Министерство молодежной политики Тверской области

В Верхневолжье стартовал проект «Путь Героя», направленный на вдохновение молодежи через истории тверских военнослужащих и героев страны. На первой встрече присутствовали 200 школьников из Твери.

Губернатор Тверской области Виталий Королев многократно подчеркивал значимость вклада ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции в патриотическое воспитание молодежи.

«Проект «Путь Героя» создан для ребят, которые находятся в процессе самоопределения. Через мероприятия разного формата они будут учиться лидерству, смогут проявить предприимчивость и креативность, поймут, как важны дисциплина, режим и трудолюбие. Особенно важно, что в период летних каникул наши подопечные в безопасности и под контролем опытных наставников», – отметила ветеран, участник специальной военной операции Ольга Левитина.

Для участников организованы уроки мужества с военнослужащими и ветеранами, занятия по основам военной подготовки, включая строевую, огневую и тактическую подготовку. Молодежь получает навыки обращения с оружием и основы безопасности жизнедеятельности, а также участвует в военно-спортивных играх, соревнованиях и эстафетах.

Набор в проект продолжается, оставить заявку можно по ссылке. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 12 до 20 лет из категории риска, а также те, кто интересуется военно-прикладными видами спорта и патриотической деятельностью. Участие в проекте бесплатное.

Заявки принимаются до 15 июня. Реализация проекта «Путь Героя» помогает создать устойчивые духовно-нравственные ориентиры среди молодежи и развивает интерес подрастающего поколения к военным профессиям. Патриотическое воспитание является важной частью национального проекта «Молодежь и дети».