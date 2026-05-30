НовостиОбщество30 мая 2026 6:04

Названо число пассажиров на вокзале в Твери

Пригородные поезда в Твери пользуются большей популярностью
Павел МАКАРОВ
«Сапсан» на вокзале в Твери

Фото: Павел МАКАРОВ.

С января по апрель 2026 года пассажиропоток на вокзалах Твери и Бологого превысил 1 миллион человек, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

За указанный период вокзал Твери обслужил 961,7 тысячи пассажиров, из которых 143,3 тысячи составили пассажиры поездов дальнего следования, а 818,4 тысячи — пассажиры электричек.

Вокзал Бологого принял 72,2 тысячи пассажиров, среди которых 49 тысяч проехали на поездах дальнего следования, а 23,2 тысячи выбрали пригородные поезда.