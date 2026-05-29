Социальный фонд Тверской области утвердил график выплат на июнь

Для граждан, получающих пенсии и пособия через почтовые отделения Тверской области, доставка будет осуществляться в период с 3 по 24 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отделение Социального фонда России по Тверской области опубликовало официальный график перечисления пособий и пенсий в июне. На банковские карты получателей 3 июня будут направлены единое пособие на детей и беременным, пособие на ребенка военнослужащего по призыву, а также выплаты по уходу за детьми до полутора лет неработающим родителям.

Средства из маткапитала на детей до трех лет поступят 5 июня, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим гражданам — 8 июня. Семьям, оформившим выплаты впервые, деньги перечислят в течение 5 рабочих дней после одобрения.

Пенсии будут направлены 11 июня, а также 19 июня в связи с переносом с выходного дня 21 июня. Деньги зачисляются на счета в течение всего дня. Доставка выплат через почтовые отделения Тверской области будет производиться по графику с 3 по 24 июня.