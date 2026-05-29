Прокуратура Максатихи отсудила деньги для укушенного бешеной собакой подростка

Инцидент с нападением больного бешенством животного на несовершеннолетнюю произошел в январе 2026 года.

Прокуратура Максатихинского района Тверской области провела проверку по обращению супруги участника СВО о нарушении прав ее несовершеннолетней дочери. В январе 2026 года в поселке Максатиха 15-летнюю девочку укусила безнадзорная собака, инфицированная вирусом бешенства.

Надзорный орган установил, что инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения обязанностей по отлову бездомных животных Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области».

Прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и взыскал с государственного учреждения в пользу пострадавшего подростка 20 тысяч рублей.