Осужденные в Тверской области провели собственные Олимпийские игры

Судейство соревнований вели представитель тверского общества «Динамо» Алексей Воронин и ветеран уголовно-исполнительной системы Юрий Николаев. Фото: УФСИН Тверской области.

Традиционные «Олимпийские игры» среди осужденных прошли на базе исправительной колонии № 10 в Калининском муниципальном округе 27 мая 2026 года. Состязания, организованные воспитательной службой УФСИН России по Тверской области, посвятили 81-й годовщине Победы.

На открытии с приветствием выступил подполковник внутренней службы Алексей Артемьев. Сборные колоний ИК-1 (Тверь), ИК-4 (Торжок), ИК-6 (Бежецк), ИК-7 (Ржев), ИК-9 (Нелидовский округ) и ИК-10 соревновались в беге на 100 и 1000 метров, эстафете 4 по 100, прыжках в длину, жиме 80-килограммовой штанги, рывке 24-килограммовой гири, армрестлинге, подтягиваниях и перетягивании каната.

Судейство вели представитель общества «Динамо» Алексей Воронин и ветеран службы Юрий Николаев. Победителем стала команда ИК-6, второе место заняла ИК-1, третье — ИК-10. Все участники соревнований получат поощрения от руководства колоний. Как отметили в УФСИН, спорт дисциплинирует осужденных и мотивирует их к исправлению.