Тверской ветеран Борис Гулин отметил девяносто девятый день рождения

Фронтовой путь Борис Гулин прошел в составе 210-го авиакорпуса, встретив День Победы в Кёнигсберге. Фото: ПТО.

Житель Калининского района Тверской области, участник Великой Отечественной войны Борис Александрович Гулин 29 мая отметил 99-летие. С днем рождения Почетного гражданина региона поздравил глава Тверской области Виталий Королев, который поблагодарил фронтовика от имени всех жителей Верхневолжья за мужество, вклад в Победу и многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Борис Гулин родился и по сей день живет в деревне Рязаново. В годы войны в составе 210-го авиакорпуса он прошел боевой путь через Литву и Польшу до Восточной Пруссии, форсировал реку Неман под бомбежками и встретил День Победы в Кёнигсберге.

Ветеран награжден Орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги», а в 2025 году был удостоен звания Почетного гражданина Тверской области.