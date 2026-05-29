Озвучена статистика аварийности в Тверской области с начала года

Антон Егорьев в студии Фото: Павел МАКАРОВ.

На «Комсомольская правда» - Тверь продолжается цикл программ «Тверские дороги безопасности». Это совместный проект с Госавтоинспекцией Тверской области.

Дорожная ситуация в регионе, ДТП и их разбор, культура вождения и профилактика аварий. Эти и другие темы вы можете услышать в радиоэфире на частоте 99,3 FM (18+). Гостем очередного выпуска программы «Тверские дороги безопасности» стал Антон Егорьев, заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Тверской области.

Антон Афанасьевич рассказал, что за первые 4 месяца на территории области отметилась положительная динамика, связанная с сокращением ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Верхневолжье было зарегистрировано на 22% меньше ДТП, чем в прошлом году за 4 месяца. Произошло 298 ДТП.

В прошлом году за этот период произошло 378. Самое главное, отметил Антон Егорьев, что удалось добиться сокращения количества погибших в таких ДТП на 47%. В этом году в регионе погибло в ДТП 27 человек. В прошлом году — это 51 человек. Сократилось и количество пострадавших на 12%. Причины аварий, как подметил Антон Афанасьевич, из года в год одни и те же. Основное количество, около 90% всех ДТП, происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств.

Госавтоинспекция анализирует каждый вид ДТП, исходя из этого принимают соответствующие меры по профилактике того или иного нарушения. Госавтоинспекция Тверской области особое внимание уделяет теме детского дорожно- транспортного травматизма. За 4 месяца 2026 года произошло 49 ДТП с участием детей. Это меньше на 12,5% по сравнению с прошлым годом. В прошлом году было 56 ДТП. К сожалению, в этом году два ребенка погибли, 55 получили ранения. В основном страдают дети-пассажиры, а значит это вина взрослых.

Порядка 30 % пострадавших детей – это дети пешеходы. Антон Егорьев отметил, что серьёзной проблемой является управление транспортными средствами несовершеннолетними. Госавтоинспекция регулярно проводит серьёзный анализ таких нарушений. Удручает, что они в большинстве своём происходят с молчаливого согласия, попустительства родителей.

Даже если ребёнок самовольно взял автомобиль или мотоцикл, то, как правило, обучал самостоятельному передвижению ребенка на транспортном средстве именно родитель. Чаще всего несовершеннолетние садятся за руль мопедов, мотоциклов, а в последнее время это еще и питбайки. Они вообще относятся к спортинвентарю, на них вообще нельзя передвигаться по дорогам общего пользования.

Анализ показывает, что самая активная группа таких нарушителей в возрастном диапазоне от 15 до 17 лет. При этом следует напомнить, что уже с 16 лет возможно подростку отучиться на соответствующую категорию М, либо А 1, и управлять мототранспортом при наличии водительского удостоверения.

