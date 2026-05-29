НовостиОбщество29 мая 2026 14:13

Тверские полицейские поймали лихача на ВАЗе после жалоб в соцсетях

Инспекторы составили два протокола на 40-летнего мужчину, проехавшего на запрещающий красный свет на улице 15 лет Октября в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Водитель проигнорировал сигнал светофора и совершил опасный маневр. Фото: УМВД Тверской области.

Сотрудники полиции в Твери установили личность водителя автомобиля ВАЗ-21140 после мониторинга интернета, где появилась информация о его опасной езде. Очевидцы сообщили, что нарушитель на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора на улице 15 лет Октября и ушел в занос всего в метре от стоявших пешеходов.

Инспекторы ДПС разыскали водителя, которым оказался 40-летний местный житель. Мужчина пояснил, что спешил на работу и поэтому пропустил запрещающий сигнал светофора. За допущенные нарушения правил дорожного движения сотрудники полиции составили в отношении водителя два административных протокола.