НовостиОбщество29 мая 2026 14:04

Тверская лаборатория одобрила отправку более 65 тонн мороженого в Израиль

Экспортеры отправят в Израиль 45 тонн эскимо и 20,1 тонны пломбира, прошедших проверку в Твери
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Специалисты проверили партии эскимо и пломбира от ярославских и вологодских производителей на соответствие качественным нормам. Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Тверская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» 27 мая 2026 года завершила проверку партий мороженого общим весом 65,1 тонны, предназначенных для экспорта в Израиль. Лакомство изготовили предприятия Вологодской и Ярославской областей.

В лаборатории, подведомственной Россельхознадзору, провели около 60 экспертиз образцов на наличие кишечной палочки и золотистого стафилококка. Также специалисты определили долю белка, жира, сахара, сухих веществ и сухого обезжиренного молочного остатка. Все пробы признаны качественными и безопасными, на основании чего производителям выданы протоколы испытаний.

В ближайшее время в Израиль отправят 45 тонн эскимо и 20,1 тонны пломбира. С начала текущего года тверские специалисты выполнили уже более 1500 исследований экспортной продукции.