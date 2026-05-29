Тверичанка не болеет тридцать лет после спасения из ледяной полыньи

Жительница Твери Наталья Эленбергер поделилась историей, которая полностью изменила ее отношение к холоду. В марте 1992 года тринадцатилетняя девочка провалилась в полынью на реке Медведице в Кашинском районе и прождала помощи в воде более тридцати минут.

Этот случай навсегда избавил ее от страха перед холодом и положил начало 35-летней практике зимнего плавания. Сегодня Наталья работает ведущим психологом службы 112, руководит клубом «Тверские моржи» и помогает реабилитироваться ветеранам СВО с помощью ледяной воды.

О том, как холод помогает справляться с посттравматическим синдромом и почему перед погружением в прорубь категорически запрещено бегать, читайте подробности в материале наших коллег с tvernews.ru.