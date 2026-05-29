Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 13:17

Пожарные нарушения в Фировском округе обернулись штрафами для чиновников

Из-за свалок горючего мусора и заблокированных подъездов к пожарным водоемам чиновники заплатят по 20 тысяч рублей.
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Двое руководителей территориальных отделов администрации оштрафованы. Фото: Прокуратура Тверской области.

Двое руководителей территориальных отделов администрации оштрафованы. Фото: Прокуратура Тверской области.

Безопасность жителей Фировского округа Тверской области оказалась под угрозой из-за халатности местных властей.

Прокурорская проверка выявила на территории Великооктябрьского и Рождественского территориальных отделов администрации наличие свалок горючих отходов, ненадлежащее содержание подъездных путей к противопожарным водоисточникам и отсутствие указателей к ним. В отношении руководителей обоих отделов прокуратура Фировского района возбудила дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

В качестве наказания виновным чиновникам назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому. Прокуроры проконтролируют, чтобы все выявленные угрозы пожарной безопасности были полностью ликвидированы.