Пожарные нарушения в Фировском округе обернулись штрафами для чиновников

Двое руководителей территориальных отделов администрации оштрафованы. Фото: Прокуратура Тверской области.

Безопасность жителей Фировского округа Тверской области оказалась под угрозой из-за халатности местных властей.

Прокурорская проверка выявила на территории Великооктябрьского и Рождественского территориальных отделов администрации наличие свалок горючих отходов, ненадлежащее содержание подъездных путей к противопожарным водоисточникам и отсутствие указателей к ним. В отношении руководителей обоих отделов прокуратура Фировского района возбудила дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

В качестве наказания виновным чиновникам назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому. Прокуроры проконтролируют, чтобы все выявленные угрозы пожарной безопасности были полностью ликвидированы.