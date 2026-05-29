Почти шестьсот жителей Тверской области пострадали от укусов клещей за неделю

Управление Роспотребнадзора по Тверской области в рамках еженедельного оперативного мониторинга зарегистрировало 592 случая укусов клещей за последнюю неделю. С начала сезона активности паукообразных общее количество обращений жителей Тверской области не превышает среднемноголетних показателей.

При этом в регионе уже фиксируются единичные случаи заболевания клещевым боррелиозом. Специалисты ведомства напоминают, что при обнаружении присасывания клеща необходимо незамедлительно обращаться к медикам для его удаления и своевременного получения профилактики.

Важнейшей мерой защиты остается личная профилактика: использование современных акарицидных и репеллентных средств, ношение закрытой одежды и соблюдение правил безопасного поведения в лесу. Эпидемиологическая ситуация находится под постоянным контролем ведомства.