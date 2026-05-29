НовостиОбщество29 мая 2026 12:10

Суд в Весьегонске рассмотрит дело рыбака за вылов тридцати семи рыб сетью

Местный житель установил сеть на Рыбинском водохранилище на путях нерестовой миграции, нанеся ущерб государству
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Браконьерский улов из 37 особей рыбы был добыт обвиняемым на Рыбинском водохранилище в апреле 2026 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области перед судом предстанет житель Весьегонского округа, обвиняемый в браконьерстве. В апреле 2026 года на Рыбинском водохранилище мужчина установил запрещенную сеть на путях миграции рыб к местам нереста и незаконно добыл 37 особей рыбы.

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации оценили в 12 тысяч рублей. В ходе следствия фигурант полностью возместил нанесенный вред.

Прокуратура Весьегонского округа утвердила обвинительный акт по пунктам «б, в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.