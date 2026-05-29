Суд в Весьегонске рассмотрит дело рыбака за вылов тридцати семи рыб сетью

Браконьерский улов из 37 особей рыбы был добыт обвиняемым на Рыбинском водохранилище в апреле 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тверской области перед судом предстанет житель Весьегонского округа, обвиняемый в браконьерстве. В апреле 2026 года на Рыбинском водохранилище мужчина установил запрещенную сеть на путях миграции рыб к местам нереста и незаконно добыл 37 особей рыбы.

Ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации оценили в 12 тысяч рублей. В ходе следствия фигурант полностью возместил нанесенный вред.

Прокуратура Весьегонского округа утвердила обвинительный акт по пунктам «б, в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.