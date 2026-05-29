Тверской клуб чирлидинга «Звёзды» покорил зрителей на турнире в Пекине

Спортсменки укрепили спортивные связи между Россией и Китаем.

Китайские болельщики и блогеры устроили настоящий бум вокруг тверских спортсменок на престижном турнире. Воспитанницы тверского клуба «Звёзды» произвели фурор на чемпионате Пекина.

Выступления наших девушек переполненные трибуны снимали на телефоны, а китайские блогеры выстраивались в очереди, чтобы записать с тверичанками видео. Тверские спортсменки везут домой три комплекта золотых медалей и статус главных любимиц пекинской публики.

